***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPkf Aday Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar02.01.2024 tarihli yapılan açıklamada Bağımsız Denetim firmasının ünvanı sehven hatalı bildirilmiştir.Doğru Ünvan Pkf Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'dir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231172BIST