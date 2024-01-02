***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.01.2024 11:06
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Pkf Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
.
Tescil Tarihi
.
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
.
Açıklamalar
02.01.2024 tarihli yapılan açıklamada Bağımsız Denetim firmasının ünvanı sehven hatalı bildirilmiştir.
Doğru Ünvan Pkf Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'dir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231172
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|KUYAS
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|43.777.558
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|BRSAN
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|623.953.348
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|FLAP
|12,01
|50.892.937
|% 9,98
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|SAMAT
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|10.395.004
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|QNBFL
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|GUBRF
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|THYAO
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|3.144.144.298
|% 3,19
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|EREGL
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|% 2,49
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|% 1,02
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|AKBNK
|36,84
|1.397.329.603
|% 0,88
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|SKBNK
|4,32
|821.834.703
|% 0,47
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|EKGYO
|7,06
|729.566.247
|% 2,62
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|YKBNK
|19,74
|1.733.391.360
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|BEGYO
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|163.204.004
|% 5,14
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|ISCTR
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|1.267.603.609
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|Riyal
|7,9026
|7,9422
|% 0,70
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|Alış
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|Platin
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|Paladyum
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