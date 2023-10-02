***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/09/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplantıya katılan bağımsız üyenin olumlu oyu ile karar alınmıştır.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBilgisayar Programlama FaaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.204.082,00Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02.10.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.204.082,00Beher Payın Alış Fiyatı2,0736Toplam Tutar10.791.400,00Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)51Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)51Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)51Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,19İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,55Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkisi olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıSermaye artırımı yolu ile iştirak edilmiştir.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi25/09/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulü belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar25.09.2023 Tarihli kap açıklamamızda belirtilen SNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler A.Ş.'tine gerçekleştirilen yatırım süreci bugün tamamlanmış olup, Şirketin 02.10.2023 tarihli Genel Kurul Kararı Edirne Ticaret Sicilinde Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuyona Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198783BIST