***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
02.10.2023 18:28
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/09/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Toplantıya katılan bağımsız üyenin olumlu oyu ile karar alınmıştır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
SNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bilgisayar Programlama Faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.204.082,00
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02.10.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.204.082,00
Beher Payın Alış Fiyatı
2,0736
Toplam Tutar
10.791.400,00
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
51
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
51
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
51
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,19
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,55
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkisi olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Sermaye artırımı yolu ile iştirak edilmiştir.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
25/09/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
.
Açıklamalar
25.09.2023 Tarihli kap açıklamamızda belirtilen SNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler A.Ş.'tine gerçekleştirilen yatırım süreci bugün tamamlanmış olup, Şirketin 02.10.2023 tarihli Genel Kurul Kararı Edirne Ticaret Sicilinde Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuyona Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198783
BIST