***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 28.03.2024Genel Kurul Tarihi 26.04.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,5 - 2023 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,11 - Yönetim Kurulunca 2024 yılı Bağımsız Denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,12 - Şirketin 2023 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü Şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396 maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,16 - Dilek ve temenniler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263853BIST