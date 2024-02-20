***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.12.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 27.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.02.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.02.2025Ek AçıklamalarŞirketimizin, yurt içinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 1.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, SPK'nın 16.02.2024 tarih ve 11/228 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250757BIST