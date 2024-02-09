***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
09.02.2024 17:42
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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02.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, toplam 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki Yatırım Kuruluşu Varantlarının halka arz edilecek 1.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248567
BIST
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18:059.046
En Düşük
|Değişim
|: 1,07%
|| 96,18
|Açılış
|: 8.993
|
|Önceki Kapanış
|: 8.950
|
8.943
En Yüksek
9.046
18:0530,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1001
|Açılış
|: 30,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6600
|
30,6912
En Düşük
30,5224
18:0533,1312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0808
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,1551
En Düşük
32,9675
18:051.995,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.995,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,65
|
2.009,80
En Düşük
1.991,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOFER
|53,35
|481.167.353
|% 10,00
|
|KFEIN
|141,90
|140.846.784
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|97.255.906
|% 10,00
|
|BNTAS
|12,43
|205.010.273
|% 10,00
|
|TUCLK
|13,75
|292.138.795
|% 10,00
|
|KRGYO
|28,66
|579.880.489
|% -9,99
|
|AVHOL
|56,15
|185.894.082
|% -9,94
|
|MARKA
|81,15
|36.025.959
|% -8,72
|
|TETMT
|6.952,50
|22.207.703
|% -7,30
|
|YGGYO
|43,22
|31.672.212
|% -5,67
|
|THYAO
|294,75
|10.713.229.542
|% 2,79
|
|EREGL
|46,36
|5.619.688.775
|% 1,93
|
|GUBRF
|163,60
|5.418.882.181
|% 3,54
|
|ASELS
|52,10
|4.408.347.569
|% 1,46
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|EKGYO
|10,49
|3.691.890.149
|% 1,65
|
|TSPOR
|1,79
|566.999.050
|% 5,29
|
|QUAGR
|4,28
|1.142.285.446
|% 2,88
|
|KOZAL
|22,14
|4.368.538.515
|% 4,34
|
|YKBNK
|22,76
|3.909.767.252
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6853
|30,6915
|% 0,33
|
|Euro
|33,1045
|33,1391
|% 0,27
|
|Sterlin
|38,6377
|38,8315
|% 0,40
|
|Frank
|34,9280
|35,1384
|% 0,18
|
|Riyal
|8,1582
|8,1991
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|870,18
|871,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|861,53
|865,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,63
|81,63
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,03
|2.021,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde 7.51 oranında artışla 25.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 298, 172 adet işlem
-
17:57ARZUM
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 209, 754 adet işlem
-
17:56FORMT
Yüzde 6.08 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 138, 727 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 72, 17 artarak (% 0.76 ) 9, 560
-
17:55
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DOFER, BNTAS