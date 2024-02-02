***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
02.02.2024 16:06
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, toplam 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki Yatırım Kuruluşu Varantlarının halka arz edilecek 1.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246437
BIST
'
17:028.643
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,71
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
17:0230,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1280
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
17:0232,9517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1058
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8919
17:021.988,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -15,61
|Açılış
|: 1.988,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.987,98
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|879.961.670
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.418.029.785
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|87.519.060
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|389.890.331
|% -9,97
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|NTHOL
|25,34
|130.513.338
|% -7,79
|
|THYAO
|277,00
|13.397.139.809
|% 0,91
|
|SAHOL
|77,75
|5.714.198.415
|% 5,93
|
|EREGL
|43,42
|4.266.170.596
|% -0,69
|
|AKBNK
|39,12
|3.772.533.196
|% -2,40
|
|ASTOR
|126,40
|3.643.820.823
|% 6,22
|
|ZOREN
|4,72
|923.687.718
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,19
|386.396.572
|% 4,78
|
|EKGYO
|9,90
|1.794.702.461
|% -3,32
|
|YKBNK
|22,16
|3.143.527.946
|% -0,89
|
|PETKM
|22,00
|2.486.859.571
|% -1,70
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4599
|30,4637
|% 0,43
|
|Euro
|32,9336
|32,9471
|% -0,33
|
|Sterlin
|38,4896
|38,6827
|% -0,17
|
|Frank
|35,1365
|35,3481
|% -0,24
|
|Riyal
|8,0985
|8,1391
|% 0,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,63
|% 0,66
|
|Platin
|903,63
|905,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,30
|956,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,30
|78,30
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,31
|2.030,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:16LRSHO
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 775, 397 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 8, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 96, 843.00 milyon TL de
-
17:15MHRGY
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 912, 681 adet işlem
-
17:14PENTA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 292, 379 adet işlem
-
17:13ATSYH
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 42.88 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 383 adet işlem