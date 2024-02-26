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***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

26.02.2024 12:28
***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onayl


***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin, toplam 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki Yatırım Kuruluşu Varantlarının halka arz edilecek 7.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251852


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ALCTL 149,60 221.758.717 % 10,00  
KTLEV 119,90 366.447.192 % 10,00  
NETAS 86,35 155.836.852 % 10,00  
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Dolar 31,1173 31,1222 % 0,27  
Euro 33,7975 33,8220 % 0,59  
Sterlin 39,3831 39,5806 % 0,45  
Frank 35,2577 35,4701 % 0,49  
Riyal 8,2735 8,3150 % 0,27  
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Gümüş ONS 22,50 22,52 % 0,66  
Platin 887,59 890,54 % 0,66  
Paladyum 963,23 966,08 % 0,66  
Brent Pet. 80,54 80,54 % 0,66  
Altın Ons 2.031,22 2.031,57 % 0,66  
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