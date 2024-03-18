***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
18.03.2024 14:42
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, toplam 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki Yatırım Kuruluşu Varantlarının halka arz edilecek 12.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla
18.03.2024 13:23 tarihli açıklamamızın eki sehven farklı bir dosya eklenmiş olup işbu açıklamamızda nihai dosya eklenerek duyurulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259694
BIST
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16:528.761
En Düşük
|Değişim
|: -0,76%
|| -67,33
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:5232,3045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1774
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:5235,2324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1144
|Açılış
|: 36,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:522.240,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.239,82
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:52
|MEPET
|13,31
|16.359.703
|% 10,00
|
|AKENR
|6,60
|22.064.394
|% 10,00
|
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|ATLAS
|5,85
|12.129.092
|% 9,96
|
|BRKVY
|199,80
|38.003.042
|% 9,96
|
|FONET
|28,08
|54.340.584
|% -10,00
|
|GEREL
|41,44
|275.494.812
|% -9,99
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.893.737
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.149.824
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|338.526.032
|% -9,94
|
|DOAS
|316,50
|4.002.578.980
|% 5,68
|
|TUPRS
|166,70
|3.963.256.932
|% 2,27
|
|THYAO
|269,25
|3.837.909.083
|% -0,37
|
|ALVES
|56,75
|2.901.537.657
|% -6,58
|
|EREGL
|44,28
|2.834.903.863
|% -0,27
|
|ZOREN
|5,27
|1.243.917.502
|% 2,73
|
|ISCTR
|10,40
|1.604.786.348
|% 1,56
|
|EKGYO
|10,64
|1.069.254.092
|% -1,30
|
|AKFGY
|2,51
|205.348.824
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,22
|1.762.669.138
|% 0,82
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2951
|32,3045
|% 0,55
|
|Euro
|35,2148
|35,2324
|% 0,33
|
|Sterlin
|42,2584
|42,4703
|% 1,62
|
|Frank
|37,5183
|37,7064
|% 1,52
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,19
|% 0,66
|
|Platin
|918,91
|920,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,55
|1.050,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,64
|85,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,36
|2.158,66
|% 0,66
|