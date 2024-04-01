***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
01.04.2024 12:25
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, toplam 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki Yatırım Kuruluşu Varantlarının halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik kısmının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Sermaye Piyasası Aracı Notu" ekte yer almaktadır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264984
BIST
'
16:029.099
En Düşük
|Değişim
|: -0,47%
|| -43,10
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
16:0231,9571
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -0,4413
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
16:0234,5148
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -0,5222
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
16:022.315,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -12,47
|Açılış
|: 2.315,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler16:02
|SELVA
|17,05
|52.115.782
|% 10,00
|
|AKENR
|13,97
|1.002.502.547
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|UFUK
|239,40
|9.571.413
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.426.336
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.486.277
|% -9,98
|
|THYAO
|300,75
|8.667.997.429
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,45
|5.160.096.218
|% 3,14
|
|YKBNK
|28,08
|3.701.308.073
|% 2,71
|
|TUPRS
|178,40
|3.161.464.174
|% 0,79
|
|KCHOL
|204,80
|2.533.758.124
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,45
|5.160.096.218
|% 3,14
|
|ZOREN
|5,93
|1.670.556.326
|% -0,34
|
|EKGYO
|9,35
|2.405.290.921
|% -6,22
|
|YKBNK
|28,08
|3.701.308.073
|% 2,71
|
|PETKM
|19,15
|1.518.389.350
|% -3,43
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9440
|31,9571
|% -1,36
|
|Euro
|34,4654
|34,5148
|% -1,49
|
|Sterlin
|39,8722
|40,0720
|% -3,85
|
|Frank
|35,0407
|35,2164
|% -3,79
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17SURGY
Yüzde -6.16 oranında düşüşle 39.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 130, 499 adet işlem
-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 82 kaybederek (% -0.11 ) 9, 859
-
16:16XU100
Endeks 9, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 78, 539.00 milyon TL de
-
16:15ALVES
Yüzde -3.79 oranında düşüşle 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 503, 785 adet işlem
-
16:14FONET
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 633, 508 adet işlem