***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / EklemeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile ihraç edilecek ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin piyasa yapıcılığını üstleneceği yatırım kuruluşu varantları ve sertifikalarının ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2024 tarih ve 7/147 sayılı toplantısında onaylanan ve 31.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan İhraççı Bilgi Dokümanı'nın "10.2. İdari Yapı" başlıklı bölümünde meydana gelen değişiklikler sebebiyle tadil gerekmiş ve İhraççı Bilgi Dokümanı tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2024 tarih ve E-29833736-105.02.02.02-51375 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, ilgili tadil metni eski ve yeni hali karşılaştırması ve İhraççı Bilgi Dökümanı nihai hali ekte yer almaktadır. Söz konusu metinler ayrıca İhraççının www.infoyatirim.com.tr ve adresli internet sitesinde de yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259956BIST