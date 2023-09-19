***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Kurullarında alınan kararlar ile VUK m. 325/A kapsamında, 2020 yılı karından 5.900.000,00 TL, 2021 yılı karından 14.100.000,00 TL ve 2022 karından 30.000.000,00 TL Girişim Sermayesi Fonu ayrılmıştır.Ayrılan fonlar ile Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Startup Burada Girişim Sermayesi Fonu (HTP) fonu alınmış olup, VUK m. 325/A kapsamında girişim sermayesi yatırımlarımız tamamlanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196236BIST