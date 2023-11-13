***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 10.11.2023 Tarih ve E-32992422-205.04.04-45032 sayılı yazısı ileNİLÜFER / BURSA İRTİBAT BÜROSUOdunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Zeno Busenis Center 2B Blok N 1 Nilüfer / BURSA adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217282BIST