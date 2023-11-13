***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.11.2023 10:07
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 10.11.2023 Tarih ve E-32992422-205.04.04-45032 sayılı yazısı ile
NİLÜFER / BURSA İRTİBAT BÜROSU
Odunluk Mahallesi, Akademi Caddesi, Zeno Busenis Center 2B Blok N 1 Nilüfer / BURSA adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217282
BIST
'
16:217.686
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -85,60
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:2128,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0423
|Açılış
|: 28,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:2130,5333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:211.779,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.779,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:21
|ATATP
|65,45
|53.273.976
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.969.694
|% 9,99
|
|DERIM
|16,44
|8.145.955
|% 9,97
|
|ETYAT
|10,15
|8.219.164
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.960.513
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|236,50
|10.428.186.026
|% 3,23
|
|REEDR
|28,72
|3.549.790.894
|% 6,92
|
|ISCTR
|20,32
|2.887.325.921
|% 1,20
|
|TUPRS
|149,80
|2.624.948.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|1.900.545.246
|% 3,78
|
|EKGYO
|7,14
|1.900.545.246
|% 3,78
|
|ISCTR
|20,32
|2.887.325.921
|% 1,20
|
|IHLAS
|1,37
|175.981.606
|% 9,60
|
|REEDR
|28,72
|3.549.790.894
|% 6,92
|
|ZOREN
|5,10
|627.625.543
|% -2,30
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5873
|28,5904
|% 0,15
|
|Euro
|30,5200
|30,5333
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,9192
|35,0943
|% 0,34
|
|Frank
|31,4735
|31,6631
|% -0,11
|
|Riyal
|7,5998
|7,6379
|% 0,16
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,08
|% 0,66
|
|Platin
|852,13
|854,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,51
|976,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,65
|81,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,83
|1.936,11
|% 0,66
|