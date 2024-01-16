***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 02.01.2024 Tarih 80/1752 sayılı kararı ile şirketimize tebliğ edilen 1.173.938,00 TL Tutarındaki idari para cezası 16.01.2024 tarihinde %25 peşin ödeme süresi indiriminden faydalanmak sureti ile880.453,50 TL olarak ödenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240928BIST