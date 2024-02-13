***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.02.2024 16:39
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.02.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'ye, herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride gerçekleşebilecek sermaye artırımlarında ortaya çıkabilecek nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 1.500.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249163
BIST
'
17:598.994
En Düşük
|Değişim
|: -1,97%
|| -180,58
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
8.994
En Yüksek
9.217
17:5930,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0153
|Açılış
|: 30,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6353
17:5932,9620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1566
|Açılış
|: 33,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,2144
En Düşük
32,8876
17:591.969,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -25,41
|Açılış
|: 1.969,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.008,12
En Düşük
1.966,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CELHA
|31,44
|47.271.901
|% 262,21
|
|BFREN
|13.200,00
|659.499.548
|% 10,00
|
|PKART
|72,60
|12.787.572
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,52
|64.040.329
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|146.451.418
|% 9,99
|
|BINHO
|603,00
|3.283.596.243
|% -10,00
|
|GLBMD
|41,60
|225.302.075
|% -10,00
|
|KLNMA
|34,68
|8.333.330
|% -9,97
|
|SURGY
|52,65
|404.500.970
|% -9,77
|
|SAMAT
|54,55
|185.012.874
|% -8,86
|
|THYAO
|281,25
|10.579.534.699
|% -3,10
|
|EREGL
|46,12
|9.697.365.627
|% -0,60
|
|SASA
|40,32
|7.647.340.901
|% 1,00
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|TUPRS
|160,60
|6.067.989.619
|% -1,35
|
|ZOREN
|5,42
|3.828.998.582
|% 6,48
|
|EKGYO
|10,71
|5.049.080.021
|% 2,19
|
|ISCTR
|27,16
|7.624.486.292
|% -0,66
|
|YKBNK
|23,14
|5.512.168.242
|% -0,26
|
|KLGYO
|5,35
|1.150.829.743
|% 9,86
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7231
|30,7273
|% 0,05
|
|Euro
|32,9538
|32,9620
|% -0,47
|
|Sterlin
|38,6002
|38,7938
|% -0,18
|
|Frank
|34,5085
|34,7164
|% -1,22
|
|Riyal
|8,1732
|8,2142
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,09
|22,12
|% 0,66
|
|Platin
|876,39
|878,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|856,33
|860,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,81
|82,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.994,88
|1.995,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59LIDER
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 62.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 626 adet işlem
-
17:58ZEDUR
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 437, 934 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -117, 71 kaybederek (% -1.21 ) 9, 601
-
17:57XU100
Endeks 9, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 138, 913.00 milyon TL de
-
17:57BVSAN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 113.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 503, 783 adet işlem