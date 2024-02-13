***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.02.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Hedef Varlık Kiralama A.Ş.'ye, herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, faizsiz olarak, ileride gerçekleşebilecek sermaye artırımlarında ortaya çıkabilecek nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere, 1.500.000 TL sermaye avansı verilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249163BIST