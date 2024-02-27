***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2024 09:31
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Hedef Holding A.Ş. arasında imzalanan pay devir sözleşmesi gereği, pay devrine izin alınmasını teminen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuru yapılmıştır. Kamuoyuna Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252118
BIST
'
10:109.303
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -30,97
|Açılış
|: 9.351
|
|Önceki Kapanış
|: 9.334
|
9.296
En Yüksek
9.351
10:1031,1418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0397
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3254
En Düşük
31,0419
10:1033,8698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0750
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
34,0243
En Düşük
33,7153
10:102.036,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,32
|Açılış
|: 2.036,37
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,06
|
2.048,30
En Düşük
2.027,30
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 11.999,80
|
|PATEK
|99,55
|7.956.036
|% 10,00
|
|CUSAN
|29,94
|38.092.892
|% 9,99
|
|BFREN
|1.255,00
|87.851.044
|% 9,99
|
|ERCB
|189,30
|102.770.963
|% 9,99
|
|UFUK
|265,00
|36.210.358
|% -6,19
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|AYCES
|943,50
|61.610.425
|% -5,65
|
|RODRG
|86,50
|1.246.236
|% -4,63
|
|BNTAS
|13,55
|2.847.084
|% -4,58
|
|MIATK
|82,40
|769.833.022
|% 6,87
|
|ASTOR
|135,00
|685.475.419
|% 3,05
|
|THYAO
|286,25
|631.741.361
|% 0,26
|
|KLSER
|86,70
|559.872.649
|% 5,09
|
|EREGL
|45,92
|441.490.655
|% 0,75
|
|PSGYO
|7,21
|165.452.363
|% -5,75
|
|ZOREN
|5,68
|83.858.688
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,41
|156.016.088
|% -0,47
|
|EKGYO
|11,61
|131.203.398
|% -0,17
|
|EREGL
|45,92
|441.490.655
|% 0,75
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1319
|31,1382
|% 0,12
|
|Euro
|33,8145
|33,8645
|% 0,21
|
|Sterlin
|39,3739
|39,5714
|% 0,11
|
|Frank
|35,2546
|35,4670
|% 0,18
|
|Riyal
|8,2775
|8,3190
|% 0,13
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|884,58
|887,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,50
|957,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,81
|81,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,64
|2.035,06
|% 0,66
|