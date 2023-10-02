***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2023 18:33
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Hedef Varlık Kiralama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne Kapsamında Kira Sertifikaları İhracında Bulunmak. 500000 500000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 500000000 150000000 TRY 30,00 İştirak
SNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 10204082 5204082 TRY 51,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198787
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0822
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8719
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1366
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.617,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -10,29
|Açılış
|: 1.617,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4546
|27,4613
|% 0,29
|
|Euro
|28,8498
|28,8641
|% -0,50
|
|Sterlin
|33,2159
|33,3825
|% -0,25
|
|Frank
|29,7944
|29,9739
|% -0,00
|
|Riyal
|7,2987
|7,3353
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-16,06
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|-10,20
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.805
|10.938
|-150,00
|
|Yarım
|5.419
|5.491
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,27
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,77
|-0,78
|
|B. Petrol
|90,77
|90,77
|-1,43
|