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***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2023 11:11
***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 11.10.2011 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Pay Piyasası Yıldız Pazar
FİNANSMAN BONOSU 26.09.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 24.10.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 31.10.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BONOSU 14.11.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında
FİNANSMAN BO 05.12.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL / Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı (Nitelikli Yatırımcılar Arasında




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221457


BIST
GÜNCEL HABERLER




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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:308.023
Değişim :  0,94% |  74,42
Açılış :  8.071  
Önceki Kapanış :  7.949  
En Düşük
8.019 En Yüksek
8.090
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 86,35 26.824.989 % 10,00  
AZTEK 148,60 129.916.939 % 9,99  
EKOS 30,00 198.527.580 % 9,97  
DIRIT 8,83 971.035 % 9,96  
SELGD 16,47 4.523.617 % 9,95  
daha fazla
12:28 Alış Satış %  
Dolar 28,9546 28,9667 % 0,32  
Euro 31,5860 31,5993 % 0,34  
Sterlin 36,5590 36,7424 % 0,60  
Frank 33,0258 33,2247 % 0,59  
Riyal 7,7022 7,7409 % 0,37  
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12:28 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,39 25,42 % 0,66  
Platin 938,45 940,04 % 0,66  
Paladyum 1.021,52 1.026,61 % 0,66  
Brent Pet. 80,62 80,62 % 0,66  
Altın Ons 2.049,42 2.049,72 % 0,66  
Seans Raporu 12:28
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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