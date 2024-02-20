***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.02.2024 14:18
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 2000000000 TRY Yurtiçi 12.10.2023 12.10.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
YATIRIM KURULUŞU VARANTI 200000000 TRY Yurtiçi 31.01.2024 31.01.2025 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
BORÇLANMA ARACI 1500000000 TRY Yurtiçi 16.02.2024 16.02.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250759
BIST
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16:129.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 153,79
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
16:1230,9065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0664
|Açılış
|: 31,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1233,4211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1385
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:122.014,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,40
|Açılış
|: 2.014,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:10
|TMPOL
|101,20
|93.416.726
|% 10,00
|
|YAPRK
|385,00
|292.504.813
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.635.058.480
|% 9,98
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,88
|89.351.305
|% -6,57
|
|ETYAT
|16,86
|61.570.569
|% -6,18
|
|TURSG
|52,35
|383.397.914
|% -4,82
|
|PEGYO
|21,90
|134.282.776
|% -4,78
|
|THYAO
|281,75
|8.019.859.642
|% 1,17
|
|ISCTR
|28,44
|5.290.146.850
|% 3,87
|
|GUBRF
|205,10
|4.587.196.349
|% 3,74
|
|EREGL
|48,68
|4.290.728.822
|% 0,75
|
|AKBNK
|43,44
|4.282.733.479
|% 4,57
|
|ZOREN
|5,95
|2.604.599.218
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,44
|5.290.146.850
|% 3,87
|
|EKGYO
|10,63
|1.690.401.678
|% 1,05
|
|YKBNK
|24,46
|3.404.517.178
|% 2,77
|
|AKFGY
|2,42
|282.424.017
|% 0,83
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8991
|30,9063
|% 0,21
|
|Euro
|33,4160
|33,4260
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8523
|39,0471
|% 0,31
|
|Frank
|34,9037
|35,1139
|% 0,28
|
|Riyal
|8,2198
|8,2610
|% 0,26
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|910,59
|912,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,79
|979,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,80
|82,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,91
|2.027,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25DYOBY
Yüzde 9.42 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 036, 847 adet işlem
-
16:23HUBVC
Yüzde 9.76 oranında artışla 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 517, 070 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, OYAKC, AKBNK
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 03 artarak (% 1.69 ) 8, 193
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, SODSN, BRKVY, EUKYO, DOBUR, MIATK, KERVN, AGYO, KAPLM, YAPRK