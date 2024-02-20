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***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.02.2024 14:18
***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
BORÇLANMA ARACI 2000000000 TRY Yurtiçi 12.10.2023 12.10.2024 Nitelikli Yatırımcıya Satış
YATIRIM KURULUŞU VARANTI 200000000 TRY Yurtiçi 31.01.2024 31.01.2025 Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
BORÇLANMA ARACI 1500000000 TRY Yurtiçi 16.02.2024 16.02.2025 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250759


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:129.350
Değişim :  1,67% |  153,79
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.196  
En Düşük
9.200 En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TMPOL 101,20 93.416.726 % 10,00  
YAPRK 385,00 292.504.813 % 10,00  
TURGG 687,50 105.519.520 % 10,00  
RODRG 84,80 27.042.452 % 9,99  
MIATK 68,85 3.635.058.480 % 9,98  
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16:10 Alış Satış %  
Dolar 30,8991 30,9063 % 0,21  
Euro 33,4160 33,4260 % 0,43  
Sterlin 38,8523 39,0471 % 0,31  
Frank 34,9037 35,1139 % 0,28  
Riyal 8,2198 8,2610 % 0,26  
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16:10 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,06 23,09 % 0,66  
Platin 910,59 912,53 % 0,66  
Paladyum 975,79 979,91 % 0,66  
Brent Pet. 82,80 82,80 % 0,66  
Altın Ons 2.026,91 2.027,14 % 0,66  
Seans Raporu 16:10
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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