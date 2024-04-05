***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.04.2024 00:25
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Hedef Varlık Kiralama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne Kapsamında Kira Sertifikaları İhracında Bulunmak. 500000 500000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 500000000 45000000 TRY 9,00 İştirak
SNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 10204082 5204082 TRY 51,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267890
BIST
'
17:409.129
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 183,22
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.169
17:4031,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0817
|Açılış
|: 31,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9843
En Düşük
31,8663
17:4034,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1258
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7829
En Düşük
34,5888
17:402.355,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,34
|Açılış
|: 2.355,56
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.355,96
En Düşük
2.347,55
BIST En Aktif Hisseler17:40
|DIRIT
|15,62
|4.129.725
|% 10,00
|
|GRNYO
|10,78
|76.211.721
|% 10,00
|
|DYOBY
|40,48
|105.754.454
|% 10,00
|
|KARYE
|40,70
|113.143.667
|% 10,00
|
|SEKUR
|14,74
|46.319.396
|% 10,00
|
|EUYO
|17,39
|30.772.983
|% -9,99
|
|GEREL
|32,42
|212.938.015
|% -9,99
|
|ERSU
|44,36
|62.229.674
|% -9,98
|
|SAMAT
|42,94
|73.963.665
|% -9,98
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|THYAO
|290,00
|23.270.653.449
|% -3,33
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ODINE
|69,90
|6.328.955.382
|% -9,98
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|AKBNK
|52,40
|4.842.651.024
|% 6,42
|
|ISCTR
|12,50
|9.418.898.849
|% 7,39
|
|ZOREN
|5,26
|1.250.285.023
|% -2,59
|
|YKBNK
|28,60
|6.326.416.035
|% 3,77
|
|VAKBN
|15,99
|2.687.119.591
|% 9,97
|
|EKGYO
|9,28
|1.577.791.945
|% 3,11
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9417
|31,9771
|% 0,25
|
|Euro
|34,6541
|34,7822
|% 0,36
|
|Sterlin
|39,9828
|40,1832
|% -0,03
|
|Frank
|35,1001
|35,2760
|% 0,01
|
|Riyal
|8,4342
|8,4764
|% -0,01
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,89
|26,93
|% 0,66
|
|Platin
|929,67
|932,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,73
|1.024,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,06
|91,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.288,94
|2.290,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:59AKBNK
Yüzde 5.20 oranında artışla 51.80 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 374, 148 adet işlem
-
17:56KONKA
Yüzde 5.79 oranında artışla 46.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 749, 391 adet işlem
-
17:55ZPLIB
Yüzde 5.38 oranında artışla 134.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 206 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 163, 66 artarak (% 2.07 ) 8, 080
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, GRNYO, BNTAS, SNPAM, SEKUR, BOSSA, YAYLA, DIRIT, KERVN, KSTUR