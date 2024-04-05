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***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2024 00:25
***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Hedef Varlık Kiralama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne Kapsamında Kira Sertifikaları İhracında Bulunmak. 500000 500000 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık
Hedef Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 500000000 45000000 TRY 9,00 İştirak
SNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 10204082 5204082 TRY 51,00 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267890


BIST
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DIRIT 15,62 4.129.725 % 10,00  
GRNYO 10,78 76.211.721 % 10,00  
DYOBY 40,48 105.754.454 % 10,00  
KARYE 40,70 113.143.667 % 10,00  
SEKUR 14,74 46.319.396 % 10,00  
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17:40 Alış Satış %  
Dolar 31,9417 31,9771 % 0,25  
Euro 34,6541 34,7822 % 0,36  
Sterlin 39,9828 40,1832 % -0,03  
Frank 35,1001 35,2760 % 0,01  
Riyal 8,4342 8,4764 % -0,01  
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17:40 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,89 26,93 % 0,66  
Platin 929,67 932,57 % 0,66  
Paladyum 1.022,73 1.024,28 % 0,66  
Brent Pet. 91,06 91,06 % 0,66  
Altın Ons 2.288,94 2.290,55 % 0,66  
Seans Raporu 17:40
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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