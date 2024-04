***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiHedef Varlık Kiralama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'ne Kapsamında Kira Sertifikaları İhracında Bulunmak. 500000 500000 TRY 100,00 Bağlı OrtaklıkHedef Yatırım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 500000000 45000000 TRY 9,00 İştirakSNT Yazılım ve Finansal Teknolojiler A.Ş. Bilgisayar Programlama Faaliyetleri 10204082 5204082 TRY 51,00 İştirak