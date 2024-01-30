***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.08.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda satışa sunulmak üzere, toplam nominal 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, her bir adedi 0,01 TL nominal değerli yatırım kuruluşu varantı/sertifikası ihraç edilmesine ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiş olmakla birlikte Şirketimizin 05.01.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile ilgili ihraç tutarının 200.000.000 TL (İki yüz milyon Türk Lirası) olarak revize edilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243645BIST