***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.03.2024 11:03
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin (VII -128.3) 25.Maddesi uyarınca 04.03.2024 – 11.03.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257355
BIST
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15:539.245
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 89,80
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:5332,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0939
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:5335,0394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0560
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:532.240,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,62
|Açılış
|: 2.240,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:51
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|53.062.483
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.184.214
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|189.026.841
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.789.823
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|45.404.160
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|171.340.026
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.910.650.629
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,00
|4.030.565.544
|% 5,38
|
|AKBNK
|43,90
|3.937.334.556
|% 4,92
|
|OBAMS
|52,70
|3.924.870.630
|% -9,45
|
|EREGL
|45,84
|3.716.037.532
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,12
|3.483.070.977
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,39
|793.760.131
|% -0,19
|
|EKGYO
|11,29
|1.355.602.772
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|293.194.720
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,50
|2.509.447.014
|% 2,26
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9959
|32,0012
|% 0,29
|
|Euro
|35,0144
|35,0260
|% 0,12
|
|Sterlin
|42,2289
|42,4406
|% -0,62
|
|Frank
|37,5050
|37,6930
|% -0,48
|
|Riyal
|8,7714
|8,8154
|% -0,51
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|926,50
|928,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.030,71
|1.033,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,82
|81,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,43
|2.178,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 47 artarak (% 1.16 ) 8, 098
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, DESPC, SODSN, SEKFK, VKING, SUMAS, CUSAN, KENT, AKFGY, ARTMS
-
16:06
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, YAYLA, MMCAS, FONET, EUYO, KRSTL
-
16:06
INDES, TURGG, DOAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:06
DAGHL, ATAKP, LMKDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında