***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.03.2024 17:31
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 19/03/2024 tarihinde ihraç edilmiş 168 adet yatırım kuruluşu varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 20/03/2024 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda bildirilmiştir. Varant satış fiyatları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren değişiklik gösterebilecektir. Varantların işlem saatleri boyunca aşağıda belirtilen fiyatlardan satışa sunulacağı kanısına varılmaması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260278
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0670
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0075
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.240,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,14
|Açılış
|: 2.240,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|7,26
|12.589.878
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.416.782
|% 10,00
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,00
|536.829.542
|% -9,84
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3410
|32,3505
|% 0,22
|
|Euro
|35,1592
|35,1793
|% -0,01
|
|Sterlin
|42,1534
|42,3647
|% -0,15
|
|Frank
|37,3396
|37,5267
|% -0,06
|
|Riyal
|8,8438
|8,8881
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,87
|24,90
|% 0,66
|
|Platin
|892,53
|896,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,96
|984,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,53
|87,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,05
|2.154,37
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58SELEC
Yüzde 5.23 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 293 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 64 artarak (% 2.35 ) 7, 834
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKYLP, SODSN, SELVA, DESPC, KLGYO, CASA, MMCAS, PKART, TMSN, NETAS
-
17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
IZINV, TURSG, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında