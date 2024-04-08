***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.04.2024 10:20
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin (VII -128.3) 25.Maddesi uyarınca 01.04.2024 – 05.04.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269450
BIST
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11:509.680
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 61,32
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:5032,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0514
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:5034,8769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1244
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:502.406,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,82
|Açılış
|: 2.406,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:50
|ODINE
|75,35
|405.161.959
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|10.809.157
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|277.430.548
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|699.415.750
|% 9,98
|
|PASEU
|61,30
|101.001.510
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|10.567.170
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.459,00
|162.607.304
|% -5,51
|
|GENIL
|60,55
|135.583.675
|% -4,95
|
|MARTI
|4,34
|59.797.432
|% -3,77
|
|THYAO
|310,25
|5.486.027.747
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,94
|2.379.741.592
|% 1,41
|
|YKBNK
|30,34
|1.753.503.521
|% 0,46
|
|TUPRS
|178,50
|1.679.983.542
|% -0,67
|
|EREGL
|41,66
|1.345.188.371
|% 0,68
|
|ISCTR
|12,94
|2.379.741.592
|% 1,41
|
|ZOREN
|5,79
|502.733.743
|% 0,70
|
|EKGYO
|10,27
|872.977.932
|% 3,95
|
|YKBNK
|30,34
|1.753.503.521
|% 0,46
|
|HALKB
|16,19
|801.077.196
|% 7,57
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0597
|32,0672
|% 0,16
|
|Euro
|34,8661
|34,8769
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,5427
|40,7459
|% 0,53
|
|Frank
|35,4653
|35,6431
|% 0,25
|
|Riyal
|8,5690
|8,6120
|% 0,67
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,76
|27,79
|% 0,66
|
|Platin
|937,71
|939,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,61
|1.011,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,32
|90,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,09
|2.335,39
|% 0,66
|