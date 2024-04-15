***IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.04.2024 10:12
***IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin (VII -128.3) 25.Maddesi uyarınca 08.04.2024 – 12.04.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271727
BIST
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11:289.779
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -34,76
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.801
11:2832,4345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0780
|Açılış
|: 32,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
11:2834,5704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1412
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
11:282.447,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,98
|Açılış
|: 2.448,11
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler11:26
|LUKSK
|122,10
|36.427.782
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|459.164.652
|% 9,99
|
|PASEU
|71,05
|178.226.682
|% 9,98
|
|ENTRA
|16,10
|135.121.102
|% 9,97
|
|RYSAS
|43,68
|175.237.698
|% 9,97
|
|KENT
|1.249,00
|2.846.471
|% -9,95
|
|KSTUR
|8.070,00
|5.705.490
|% -9,93
|
|EKIZ
|67,35
|713.102
|% -9,23
|
|ORMA
|212,50
|1.454.563
|% -7,57
|
|ERSU
|43,72
|18.953.742
|% -7,37
|
|THYAO
|303,25
|4.935.946.643
|% -1,94
|
|YKBNK
|32,08
|2.333.408.017
|% 1,65
|
|ISCTR
|12,88
|2.296.479.621
|% 0,31
|
|TUPRS
|187,80
|2.147.719.727
|% -0,32
|
|ASELS
|59,60
|1.869.601.506
|% 1,88
|
|ISCTR
|12,88
|2.296.479.621
|% 0,31
|
|ZOREN
|5,82
|701.443.293
|% 0,34
|
|EKGYO
|10,84
|808.432.561
|% 0,84
|
|ODAS
|9,71
|689.724.483
|% 4,97
|
|YKBNK
|32,08
|2.333.408.017
|% 1,65
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3938
|32,4036
|% 0,15
|
|Euro
|34,5498
|34,5707
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,4729
|40,6758
|% 0,30
|
|Frank
|35,5348
|35,7129
|% 0,23
|
|Riyal
|8,6436
|8,6869
|% 0,03
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,20
|28,24
|% 0,66
|
|Platin
|966,27
|968,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,83
|1.045,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,37
|89,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.344,67
|2.345,22
|% 0,66
|