***IYF* *INFO* *KUVVA*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***IYF******INFO******KUVVA*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [KUVVA]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin 25.118.110,87 TL'den 31.042.007,32 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 215.428,68 TL nominal değerli A grubu ve 1.410.383,41 TL nominal değerli B grubu payların Veysi KAYNAK'a, 4.298.084,36 TL nominal değerli B grubu payların Şule KAYNAK'a, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 48,47 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Toplamda satılacak olan 5.923.896,45 TL nominal değerli payların 215.428,68 TL nominal değerli kısmı A grubu, 5.708.467,77 TL nominal değerli kısmı B grubu olup A grubu paylar Borsa'da işlem görmeyen nitelikte, B grubu paylar ise Borsa'da işlem gören nitelikte ihraç edilmektedir.Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 04.10.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, takas işlemi Borsa dışında gerçekleştirileceklerdir.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (02.10.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198750BIST