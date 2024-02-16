***IYF* *INFO* *TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***IYF******INFO******TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [TATEN]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduIYFDönem02.02.2024 - 15.02.2024AçıklamalarTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN.E) paylarında 02.02.2024 - 15.02.2024 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemler ektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250190BIST