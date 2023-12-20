***IYF* *INFO* *TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******INFO******TATEN*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TATEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN)'nin 20.12.2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden TATEN paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak TATEN ile 20.12.2023 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak hazırlanan başvuru dokümanları 20.12.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye iletilmiş ve ilgili süreçler başlatılmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227522BIST