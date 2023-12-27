***IYF* *MARTI* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 21:56
***IYF******MARTI******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca Martı Otel İşletmeleri A.Ş. paylarına ilişkin ayrılma hakkı kullanımının sona ermesi
Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 06.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin 4'üncü maddesinde görüşülen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin ayrılma hakkına konu madde için olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi veya temsilcisi için ayrılma hakkı süreci 14.12.2023 – 27.12.2023 tarihleri arasında yerine getirilerek tamamlanmış olup bu hakkını kullanmak isteyenlere ilişkin 27.12.2023 tarihi itibarıyla sonuçları bilgilerinize arz ederiz.
Pay Sahibi Sayısı: 2
Adet: 44.515.574 TL Nominal Değerli
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229914
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
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|: 7.299
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7.215
En Yüksek
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18:0529,4082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
|: 29,4100
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|Önceki Kapanış
|: 29,3700
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29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,3492
|Açılış
|: 32,5000
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|Önceki Kapanış
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32,7307
En Düşük
32,1313
18:051.963,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 25,84
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
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1.970,50
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3807
|29,3877
|% 0,39
|
|Euro
|32,6302
|32,7012
|% 1,12
|
|Sterlin
|37,4792
|37,6672
|% 1,39
|
|Frank
|34,7118
|34,9210
|% 2,09
|
|Riyal
|7,8111
|7,8503
|% 0,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,25
|24,29
|% 0,66
|
|Platin
|998,55
|1.001,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.152,14
|1.158,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,53
|79,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,25
|2.077,52
|% 0,66
|
Seans Raporu
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17:59SUMAS
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