***IYF* *MARTI* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******MARTI******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MARTI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖnemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca Martı Otel İşletmeleri A.Ş. paylarına ilişkin ayrılma hakkı kullanımının sona ermesiMartı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin 06.12.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp toplantı gündeminin 4'üncü maddesinde görüşülen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6, 7, 9, 11 ve 14. maddelerinde yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin ayrılma hakkına konu madde için olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi veya temsilcisi için ayrılma hakkı süreci 14.12.2023 – 27.12.2023 tarihleri arasında yerine getirilerek tamamlanmış olup bu hakkını kullanmak isteyenlere ilişkin 27.12.2023 tarihi itibarıyla sonuçları bilgilerinize arz ederiz.Pay Sahibi Sayısı: 2Adet: 44.515.574 TL Nominal DeğerliSaygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229914BIST