***IYF* *MARTI* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***IYF******MARTI******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [MARTI]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMartı Otel İşletmeleri A.Ş. ("Şirket")'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,33'üne karşılık gelen 32.000.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 4,50 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı / Satıcı Üye) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında Ek-1'de yer alan listedeki yatırımcılara satılacaktır.Satılacak olan 32.000.000 TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir.Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.Satış işleminin 02.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, işlem takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacak olup, Alıcı ve Satıcı taraflar söz konusu takas işleminde Borsa'nın, Takasbank'ın ve MKK'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan etmektedirler.Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (28.12.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230079BIST