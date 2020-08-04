***IYM* *ISMEN* *ASELS*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2020 18:43
***IYM******ISMEN******ASELS*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ASELS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) payında 05/08/2020 tarihinde gerçekleştirilecek bedelsiz sermaye artırımı dolayısıyla Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükümlerine göre ekteki tabloda yer alan Dayanak Varlığı ASELS pay olan varantların kullanım fiyatları, uzun kodları ve çarpanı güncellenmiştir. İlgili güncellemelere ekteki tablodan ulaşabilirsiniz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865068
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0346
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9422
En Düşük
6,8794
18:058,2065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0409
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2336
En Düşük
8,1274
18:05447,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 5,82
|Açılış
|: 447,73
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
448,36
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9891
|9,0342
|% -0,78
|
|Frank
|7,5221
|7,5674
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8338
|1,8430
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.024
|4,22
|
|Altın Gr.
|448
|448
|5,98
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.982
|31,80
|
|Tam
|3.021
|3.069
|32,80
|
|Yarım
|1.466
|1.496
|16,00
|
|Çeyrek
|735
|750
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|26,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|0,05
|
|B. Petrol
|44,30
|44,30
|-0,04
|
Seans Raporu
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-
17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
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17:58TEKTU
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 12.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 519, 268 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
-
17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de