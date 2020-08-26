***IYM* *ISMEN* *DNISI*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.08.2020 13:09
***IYM******ISMEN******DNISI*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871234
BIST
14:361.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
14:367,3633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0269
|Açılış
|: 7,3840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
14:368,6975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0491
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6737
14:36453,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,09
|Açılış
|: 453,35
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
452,54
BIST En Aktif Hisseler14:34
|DMSAS
|5,94
|82.847.441
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|16.143.147
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.422.497
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|10.366.069
|% 9,98
|
|DGGYO
|12,19
|31.641.093
|% -9,97
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|NIBAS
|15,00
|1.710.970
|% -6,83
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ICBCT
|6,33
|187.123.014
|% -5,24
|
|SISE
|6,18
|1.013.165.907
|% 3,34
|
|GARAN
|6,89
|629.800.399
|% 1,77
|
|SASA
|15,37
|623.539.510
|% -4,53
|
|THYAO
|11,10
|414.095.591
|% -0,89
|
|GUSGR
|6,34
|399.628.096
|% 1,77
|
|SISE
|6,18
|1.013.165.907
|% 3,34
|
|YKBNK
|2,07
|295.122.028
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,87
|265.578.877
|% -0,53
|
|KRDMD
|2,93
|338.069.239
|% 0,00
|
|PETKM
|4,12
|383.250.015
|% 0,24
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3599
|7,3631
|% -0,37
|
|Euro
|8,6899
|8,6952
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,6398
|9,6881
|% -0,58
|
|Frank
|8,0538
|8,1024
|% -0,73
|
|Riyal
|1,9543
|1,9642
|% -0,58
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-10,62
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-5,45
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|-17,00
|
|Tam
|3.002
|3.077
|-26,81
|
|Yarım
|1.451
|1.488
|-12,97
|
|Çeyrek
|728
|744
|-6,48
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,16
|46,16
|-0,13
|
Seans Raporu
14:34
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14:45ITTFH
Yüzde 4.52 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 591, 312 adet işlem
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14:43OYAYO
Yüzde 4.12 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 264, 033 adet işlem
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14:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 91 artarak (% 0.72 ) 1, 245
-
14:42XU100
Endeks 1, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 9, 638.00 milyon TL de
-
14:42AKSEN
Yüzde 4.10 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 487, 636 adet işlem