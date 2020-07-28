***IYM* *ISMEN* *FADE*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
28.07.2020 14:42
***IYM******ISMEN******FADE*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir. Fade Gıda Yatırım Sanayi Tic.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862406
BIST
16:031.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -17,52
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:036,9351
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0743
|Açılış
|: 7,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:038,1397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0751
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:03432,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,07
|Açılış
|: 432,10
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|66.061.756
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.255.238
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.065.603
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|750.824
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.475.950
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.234.735
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,70
|2.083.003.830
|% 0,05
|
|GUSGR
|6,19
|1.659.600.517
|% 9,36
|
|KRDMD
|3,13
|1.034.217.219
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,27
|914.905.856
|% -2,16
|
|GARAN
|7,51
|890.088.802
|% -3,35
|
|EKGYO
|2,27
|914.905.856
|% -2,16
|
|KRDMD
|3,13
|1.034.217.219
|% 0,64
|
|IHLAS
|0,93
|267.739.721
|% -6,06
|
|GUSGR
|6,19
|1.659.600.517
|% 9,36
|
|GSDHO
|2,68
|471.675.850
|% 2,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8973
|8,9419
|% 0,86
|
|Frank
|7,5310
|7,5764
|% 1,26
|
|Riyal
|1,8416
|1,8508
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.938
|-4,81
|
|Altın Gr.
|432
|432
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.831
|2.866
|39,30
|
|Tam
|2.916
|2.948
|40,50
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|19,70
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,80
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,89
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,81
|43,81
|-0,09
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