***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.05.2020 11:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.03.2020
Tescil Tarihi
05.05.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
20.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda 2020 yılı bağımsız denetim hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited üyesi) tarafından yerine getirilme kararı tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842514
BIST
11:0799.278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 435,55
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
99.122
11:077,0617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0625
En Düşük
7,0234
11:077,7050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:07388,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,67
|Açılış
|: 388,07
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,07
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.755.357
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.859.148
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|24,00
|262.389.389
|% -3,30
|
|GARAN
|8,25
|195.336.758
|% 0,98
|
|AFYON
|2,88
|179.952.105
|% -2,04
|
|PGSUS
|54,05
|169.463.945
|% -2,61
|
|ULUUN
|12,00
|157.605.618
|% 4,99
|
|KRDMD
|2,27
|152.157.950
|% 5,09
|
|AFYON
|2,88
|179.952.105
|% -2,04
|
|GSRAY
|2,69
|157.337.733
|% -3,24
|
|GUSGR
|2,96
|109.851.166
|% 2,42
|
|KARSN
|1,78
|66.656.190
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7665
|8,8104
|% 0,33
|
|Frank
|7,2720
|7,3159
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8740
|1,8834
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,44
|
|Altın Gr.
|385
|385
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.523
|-2,10
|
|Tam
|2.547
|2.585
|-2,10
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|-1,00
|
|Çeyrek
|620
|632
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|29,02
|29,02
|1,82
|
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