***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.324.230 7.812.161 23.854.578 83.855.163 8.753.763 102.976.315 221.701.017 805.284.982 279.807.431 1.085.092.413Transferler21.014.634 25.000.000 175.686.383 -221.701.017Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.392.217 1.211.309 -245.311 203.188.449 202.762.230 18.526.827 221.289.057Kar Payları-90.000.000 -90.000.000 -26.136.922 -116.136.922Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-6.781 13.020 162.179 -20.534 -2.556 2.915.790 3.061.118 -1.387.731 1.673.387Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.317.449 6.432.964 25.228.066 104.849.263 33.758.962 191.333.177 203.188.449 921.108.330 270.809.605 1.191.917.935Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler355.000.000 1.317.449 -7.085.607 6.856.675 35.565.276 104.849.263 33.758.962 193.856.773 382.874.162 1.106.992.953 286.142.460 1.393.135.413Transferler35.023.838 50.000.000 297.850.324 -382.874.162Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.009.544 1.191.525 1.548.203 345.558.244 349.307.516 21.103.684 370.411.200Kar Payları-140.000.000 -140.000.000 -43.367.722 -183.367.722Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-13.561 35.134 473.147 192.592 -5.114 2.181.920 2.864.118 -1.788.520 1.075.598Dönem Sonu Bakiyeler355.000.000 1.303.888 -6.076.063 8.083.334 37.586.626 140.065.693 83.753.848 353.889.017 345.558.244 1.319.164.587 262.089.902 1.581.254.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-601.192.995 262.098.744Dönem Karı (Zararı)369.120.733 223.396.089Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler90.051.122 29.406.267Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.868.630 8.894.391Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-9.093.078 335.036Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-9.093.078 335.036Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.929.304 -19.665.046Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.929.304 -19.665.046Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-3.383.227 -1.409.327Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.651.157 -52.478.531Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-25.651.157 -52.478.531Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler4.557.643 4.522.957İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler10 4.557.643 4.522.957Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler104.733.409 56.507.471Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-244.985 -64.281Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-244.985 -64.281Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler11.193.191 32.763.597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-984.661.211 66.754.777Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-566.759.108 137.074.809Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.289.449.786 -591.634.130İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.289.449.786 -591.634.130Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-74.599.049 42.046.968İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-74.599.049 42.046.968Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.135.238 -6.305.900Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler940.031.173 486.670.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)940.031.173 486.670.338Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.791.841 -1.097.308İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5.791.841 -1.097.308İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-811.520 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-811.520 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-525.489.356 319.557.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.115.572 -837.830Vergi İadeleri (Ödemeleri)-71.588.067 -56.620.559YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-523.711 -3.466.448İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -40.084Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.759.083 685.361Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.759.083 685.361Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.666.021 -5.521.052Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.289.000 -3.110.081Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.377.021 -2.410.971Alınan Temettüler3.383.227 1.409.327FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-688.847.418 -1.412.566.567Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.043.376.745 8.358.037.607Kredilerden Nakit Girişleri6.043.376.745 8.358.037.607Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.856.449.852 -9.715.827.789Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.856.449.852 -9.715.827.789Ödenen Temettüler-183.367.722 -116.136.922Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-2.647.443.188 -7.117.049.182Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri1.872.889.327 7.228.585.718Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)82.147.272 -50.175.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.290.564.124 -1.153.934.271Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.191.525 -1.392.217NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.289.372.599 -1.155.326.488DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.561.920.389 3.256.367.835DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 272.547.790 2.101.041.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 270.680.447 1.560.252.886Finansal Yatırımlar7 1.451.936.268 1.341.726.478Vadeli Mevduatlar137.514.288 795.447.784Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.314.421.980 533.855.453Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar1.314.421.980 533.855.453İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar12.423.241Ticari Alacaklar9 4.428.504.934 3.139.055.148İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 17.287.906 18.793.538İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.411.217.028 3.120.261.610Diğer Alacaklar181.032.482 105.450.164İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 40.161.588 23.321.183İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar140.870.894 82.128.981Türev Araçlar56.727.869 26.629.080Stoklar64.494.187 65.629.425Peşin Ödenmiş Giderler14.751.523 5.402.563Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar180.299 450.943Diğer Dönen Varlıklar17.107.626 13.714.806ARA TOPLAM6.485.415.635 6.258.311.493Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar10.417.749 11.320.599TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.495.833.384 6.269.632.092DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar7 65.884.540 269.158.605Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.826.947Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar56.057.593 53.327.263İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar215.831.342Diğer Alacaklar1.125.129 1.094.747İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 150 150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.124.979 1.094.597Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar10 5.210.757 9.768.400Maddi Duran Varlıklar12 33.381.421 36.530.459Tesis, Makine ve Cihazlar4.759.978 4.687.304Taşıtlar1.393.101 1.277.177Mobilya ve Demirbaşlar15.694.814 15.368.157Özel Maliyetler11.400.179 15.063.578Diğer Maddi Duran Varlıklar133.349 134.243Kullanım Hakkı Varlıkları39.594.870 47.940.404Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 55.932.186 58.245.577Şerefiye11 38.593.847 38.593.847Bilgisayar Yazılımları13.354.806 15.627.134Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.983.533 4.024.596Peşin Ödenmiş Giderler744.045 1.841.906Ertelenmiş Vergi Varlığı9.802.730 22.893.862TOPLAM DURAN VARLIKLAR211.675.678 447.473.960TOPLAM VARLIKLAR6.707.509.062 6.717.106.052KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 742.068.925 1.964.909.477İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar82.146.328 83.085.231Banka Kredileri74.728.858 71.387.194Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 444.222 281.399Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6.973.248 11.416.638İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar659.922.597 1.881.824.246Banka Kredileri246.057.461 248.313.039Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.002.224 13.237.540İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları187.486.218 1.619.973.575Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar217.376.694 300.092Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 12.677.570 24.157.614İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.860.920 17.101.185Banka Kredileri3.860.920 16.673.811Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları427.374İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.816.650 7.056.429Banka Kredileri8.816.650 7.056.429Diğer Finansal Yükümlülükler0 14.865.116Ticari Borçlar9 3.974.429.432 3.034.398.259İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 9.223.340 5.465.877İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.965.206.092 3.028.932.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 3.262.807 5.394.307Diğer Borçlar22.628.857 22.865.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlar658.794 954.731İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.970.063 21.911.151Türev Araçlar164.447.697 67.435.311Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü56.987.568 38.760.037Kısa Vadeli Karşılıklar32.628.032 41.300.507Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20.231.759 29.533.873Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.396.273 11.766.634Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.799.052 19.164.594ARA TOPLAM5.033.929.940 5.233.251.104TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.033.929.940 5.233.251.104UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 52.449.395 66.629.927İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar21.129.735 39.785.958Banka Kredileri8.305.966 24.551.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 12.823.769 14.829.279Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar405.554İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar31.319.660 26.843.969Banka Kredileri12.941.255 3.271.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar18.378.405 23.572.684Diğer Borçlar6.028.866 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.028.866Uzun Vadeli Karşılıklar12.927.914 13.949.382Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12.927.914 13.949.382Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.744.742 1.918.063Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17.173.716 8.222.163TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER92.324.633 90.719.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.126.254.573 5.323.970.639ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.319.164.587 1.106.992.953Ödenmiş Sermaye16 355.000.000 355.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.303.888 1.317.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.007.271 -228.932Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.076.063 -7.085.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.076.063 -7.085.607Yabancı Para Çevrim Farkları8.083.334 6.856.675Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)37.586.626 35.565.276Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 37.586.626 35.565.276Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 140.065.693 104.849.263Diğer Yedekler16 83.753.848 33.758.962Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 353.889.017 193.856.773Net Dönem Karı veya Zararı345.558.244 382.874.162Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 262.089.902 286.142.460TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.581.254.489 1.393.135.413TOPLAM KAYNAKLAR6.707.509.062 6.717.106.052Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat60.946.303.109 101.900.331.096 23.229.456.126 81.968.420.907Satışların Maliyeti-60.221.596.329 -101.399.229.268 -22.803.343.771 -81.699.602.778TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)724.706.780 501.101.828 426.112.355 268.818.129BRÜT KAR (ZARAR)724.706.780 501.101.828 426.112.355 268.818.129Genel Yönetim Giderleri-169.958.682 -158.308.542 -82.428.071 -78.177.431Pazarlama Giderleri-64.737.600 -54.824.138 -31.529.837 -30.744.782Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.492.355 -3.939.250 -555.159 -2.083.553Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.764.323 9.972.132 5.215.850 2.111.541Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.552.287 -6.239.430 -11.075.053 -3.781.365ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)484.730.179 287.762.600 305.740.085 156.142.539Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar10 -4.557.643 -4.522.957 -3.029.305 -2.227.354FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)480.172.536 283.239.643 302.710.780 153.915.185Finansman Gelirleri43.194.973 50.809.612 23.370.801 20.243.079Finansman Giderleri-49.513.367 -54.145.695 -22.904.147 -27.602.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)473.854.142 279.903.560 303.177.434 146.556.048Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-104.733.409 -56.507.471 -65.768.405 -27.367.835Dönem Vergi (Gideri) Geliri-91.596.622 -54.667.463 -58.018.405 7.068.097Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-13.136.787 -1.840.008 -7.750.000 -34.435.932SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)369.120.733 223.396.089 237.409.029 119.188.213DÖNEM KARI (ZARARI)369.120.733 223.396.089 237.409.029 119.188.213Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar23.562.489 20.207.640 5.005.069 6.353.063Ana Ortaklık Payları345.558.244 203.188.449 232.403.960 112.835.150Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.121.258 -459.895 -101.404 -522.438Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.401.574 -574.869 -126.754 -653.048Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-280.316 114.974 25.350 130.610Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-280.316 114.974 25.350 130.610Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar169.209 -1.647.137 8.672.329 -1.580.852Yabancı Para Çevrim Farkları-1.813.377 -2.839.480 383.757 -2.851.647Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-1.813.377 -2.839.480 383.757 -2.851.647Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.086.932 1.255.098 8.724.812 1.337.679Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-104.346 -62.755 -436.240 -66.884DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.290.467 -2.107.032 8.570.925 -2.103.290TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)370.411.200 221.289.057 245.979.954 117.084.923Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21.103.684 18.526.827 5.015.910 5.144.574Ana Ortaklık Payları349.307.516 202.762.230 240.964.044 111.940.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865552BIST