***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 18:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 29 Mart_2021-.pdf - İlan Metni
EK: 2 Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders Dated 29 March 2021-.pdf - İlan Metni
EK: 3 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 29 Mart 2021-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document for the Shareholders 29 March 2021-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914049
BIST