***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.03.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması9 - Denetçinin seçilmesi10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 29 Mart_2021-.pdf - İlan MetniEK: 2 Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders Dated 29 March 2021-.pdf - İlan MetniEK: 3 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 29 Mart 2021-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Information Document for the Shareholders 29 March 2021-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı