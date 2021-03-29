***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 19:32
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 01.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması
9 - Denetçinin seçilmesi
10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 29 Mart_2021-.pdf - İlan Metni
EK: 2 Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders Dated 29 March 2021-.pdf - İlan Metni
EK: 3 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 29 Mart 2021-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document for the Shareholders 29 March 2021-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 29.03.2021 günü saat 14:00'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
-2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
-2020 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.
-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi onaylanmıştır.
-Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.
-2020 yılı karından brüt 355.000.000.-TL nakit kar payının 31.03.2021 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması amacıyla 109.000.000.-TL tutarında özel fon ayrılmasına karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Senar Akkuş, Sn. Işıl Dadaylı, Sn. Ertuğrul Bozgedik, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Volkan Kublay, Sn. Tuba Tepret, Sn. Hasan Emre Aydın (Bağımsız Üye), Sn. Ali Hakan Kara (Bağımsız Üye) ve Sn. İzzet Selim Yenel (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri belirlenmiştir.
-2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.
-2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_ 29 03 2021-.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi_29.03.2021-.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders Dated 29 March 2021-.pdf - Tutanak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921604
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