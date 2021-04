***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tescili.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 01.03.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması2 - 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası6 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin saptanması9 - Denetçinin seçilmesi10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesiGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Daveti 29 Mart_2021-.pdf - İlan MetniEK: 2 Invitation to the Ordinary General Meeting of Shareholders Dated 29 March 2021-.pdf - İlan MetniEK: 3 Pay Sahipleri Bilgilendirme Dokümanı 29 Mart 2021-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Information Document for the Shareholders 29 March 2021-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 29.03.2021 günü saat 14:00'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda-2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.-2020 yılı finansal tabloları onaylanmıştır.-Dönem içinde atanan Yönetim Kurulu Üyesi onaylanmıştır.-Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.-2020 yılı karından brüt 355.000.000.-TL nakit kar payının 31.03.2021 tarihinden itibaren pay sahiplerine ödenmesine başlanmasına ve girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması amacıyla 109.000.000.-TL tutarında özel fon ayrılmasına karar verilmiştir.-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Senar Akkuş, Sn. Işıl Dadaylı, Sn. Ertuğrul Bozgedik, Sn. Hilmi Selçuk Çepni, Sn. Volkan Kublay, Sn. Tuba Tepret, Sn. Hasan Emre Aydın (Bağımsız Üye), Sn. Ali Hakan Kara (Bağımsız Üye) ve Sn. İzzet Selim Yenel (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri belirlenmiştir.-2021 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçilmiştir.-2020 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 14.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı_ 29 03 2021-.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi_29.03.2021-.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders Dated 29 March 2021-.pdf - Tutanak