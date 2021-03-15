***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBir sene içerisinde yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 4.000.000.000.-TL ihraç tavanı dahilinde, tedavülde bulunan borçlanma araçlarına göre 3.950.000.000.-TL ihraç tavanlı Tahvil/Finansman BonosuSPK onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Başvuru Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918293BIST