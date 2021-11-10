***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
10.11.2021 14:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976811
BIST
15:241.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.604
15:249,8339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1017
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8495
En Düşük
9,7204
15:2411,3587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0649
|Açılış
|: 11,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,3846
En Düşük
11,2653
15:24577,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 4,36
|Açılış
|: 577,42
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
578,21
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler15:24
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|CEOEM
|9,63
|105.686.160
|% 9,93
|
|BAGFS
|23,12
|17.784.070
|% 9,89
|
|IZFAS
|6,69
|3.871.749
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|79.791.254
|% 9,82
|
|SARKY
|16,76
|44.144.703
|% -8,16
|
|KLMSN
|10,15
|27.323.263
|% -7,31
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|DOKTA
|32,80
|7.330.709
|% -6,82
|
|BASGZ
|19,13
|302.861.621
|% -6,50
|
|GARAN
|10,70
|2.351.478.267
|% 1,13
|
|PETKM
|7,19
|1.949.087.487
|% -0,96
|
|TSPOR
|6,54
|1.361.290.349
|% 5,83
|
|THYAO
|18,15
|1.246.816.306
|% -0,06
|
|TUPRS
|156,50
|865.605.166
|% 2,29
|
|PETKM
|7,19
|1.949.087.487
|% -0,96
|
|GARAN
|10,70
|2.351.478.267
|% 1,13
|
|TSPOR
|6,54
|1.361.290.349
|% 5,83
|
|EKGYO
|2,12
|427.083.121
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,12
|608.451.066
|% 0,97
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8305
|9,8339
|% 1,04
|
|Euro
|11,3511
|11,3587
|% 0,57
|
|Sterlin
|13,2441
|13,3105
|% 0,70
|
|Frank
|10,7213
|10,7859
|% 0,80
|
|Riyal
|2,6146
|2,6277
|% 1,14
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,15
|
|Altın Gr.
|578
|578
|4,39
|
|Cumhuriyet
|3.808
|3.865
|25,00
|
|Tam
|3.798
|3.894
|39,08
|
|Yarım
|1.836
|1.883
|18,91
|
|Çeyrek
|921
|942
|9,45
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,17
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|84,32
|84,32
|-0,46
|