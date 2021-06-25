***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
25.06.2021 15:40
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944149
BIST
16:581.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,12
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:588,7290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7373
En Düşük
8,6753
16:5810,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0428
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4590
En Düşük
10,3652
16:58500,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,76
|Açılış
|: 500,81
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
501,47
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:56
|RYSAS
|4,18
|36.989.098
|% 10,00
|
|ALKA
|16,50
|4.874.277
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.239.001
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.665.192
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.190.467
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.488.271
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.625.773
|% -9,86
|
|BERA
|13,01
|160.028.157
|% -7,67
|
|GLRYH
|2,48
|10.484.331
|% -6,77
|
|THYAO
|14,38
|551.081.565
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,85
|526.772.430
|% 2,09
|
|GARAN
|8,32
|453.061.609
|% -0,24
|
|FENER
|39,36
|351.970.780
|% 1,44
|
|VAKFN
|11,97
|344.031.735
|% -6,34
|
|EKGYO
|2,10
|290.289.724
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|230.921.061
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,85
|526.772.430
|% 2,09
|
|GARAN
|8,32
|453.061.609
|% -0,24
|
|PETKM
|5,46
|287.164.622
|% 0,37
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7274
|8,7304
|% 0,25
|
|Euro
|10,4469
|10,4514
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,0937
|12,1543
|% 0,03
|
|Frank
|9,4892
|9,5464
|% 0,43
|
|Riyal
|2,3164
|2,3280
|% 0,05
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,82
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,33
|0,07
|
|B. Petrol
|75,72
|75,72
|0,16
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:05KRTEK
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 384 adet işlem
-
17:03BERA
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 831, 403 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 7, 699.00 milyon TL de
-
17:00FRIGO
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 18.34 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 782 adet işlem
-
16:59BERA
Yüzde -8.09 oranında düşüşle 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 750, 078 adet işlem