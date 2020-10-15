***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
15.10.2020 09:46
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881878
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
0
En Düşük
0
18:057,9270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9337
En Düşük
7,9004
18:059,3127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05483,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 483,50
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,75
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|4,27
|132.877.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|309.436.896
|% 0,00
|
|PAPIL
|17,00
|30.949.031
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,44
|209.502.447
|% 0,00
|
|ADEL
|23,46
|44.090.351
|% 0,00
|
|VAKFN
|4,27
|132.877.836
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|309.436.896
|% 0,00
|
|PAPIL
|17,00
|30.949.031
|% 0,00
|
|OYAKC
|8,44
|209.502.447
|% 0,00
|
|ADEL
|23,46
|44.090.351
|% 0,00
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 0,00
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,00
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 0,00
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9233
|7,9270
|% 0,21
|
|Euro
|9,3046
|9,3127
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,2681
|10,3196
|% 0,06
|
|Frank
|8,6375
|8,6896
|% 0,15
|
|Riyal
|2,1058
|2,1164
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-3,78
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
-
17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
-
17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
-
17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem