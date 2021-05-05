***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.05.2021 14:14
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934633
BIST
16:291.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
16:298,3460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0216
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
16:2910,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0159
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
16:29477,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,85
|Açılış
|: 477,84
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler16:29
|LUKSK
|62,15
|3.925.626
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|RHEAG
|2,45
|2.193.048
|% 9,37
|
|CIMSA
|24,36
|193.380.733
|% 7,79
|
|DITAS
|16,47
|26.998.447
|% 7,72
|
|VAKFN
|19,17
|45.560.476
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.585.251
|% -9,89
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|EPLAS
|25,20
|636.967
|% -9,29
|
|PETKM
|6,84
|695.906.945
|% -0,58
|
|EREGL
|19,29
|687.638.320
|% -1,83
|
|KOZAL
|117,60
|667.251.170
|% 2,26
|
|GARAN
|7,27
|652.924.595
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|565.138.872
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,82
|191.394.906
|% 0,65
|
|PETKM
|6,84
|695.906.945
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,08
|188.249.526
|% -0,48
|
|GARAN
|7,27
|652.924.595
|% 0,00
|
|USAK
|2,93
|185.934.739
|% 0,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3430
|8,3460
|% 0,26
|
|Euro
|10,0198
|10,0267
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,5783
|11,6363
|% 0,48
|
|Frank
|9,1072
|9,1620
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2202
|2,2314
|% 0,36
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,39
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,05
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,09
|7,10
|0,01
|
|B. Petrol
|69,56
|69,56
|0,68
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:40XU100
Endeks 1, 418 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 11, 916.00 milyon TL de
-
16:39DERHL
Yüzde 6.70 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 954, 130 adet işlem
-
16:36CIMSA
Yüzde 7.17 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 880, 200 adet işlem
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 07 kaybederek (% -0.09 ) 1, 222
-
16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CANTE, VAKFN, INTEM, MERIT, AYEN