***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
05.05.2021 14:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934635
BIST
15:431.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
15:438,3473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0229
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
15:4310,0214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0106
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9739
15:43476,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 476,71
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,58
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler15:43
|MTRKS
|42,24
|111.950.019
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|3.886.285
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,50
|529.297
|% 9,62
|
|SNKRN
|33,50
|1.406.263
|% 8,77
|
|RHEAG
|2,42
|2.018.796
|% 8,04
|
|VAKFN
|19,17
|44.395.209
|% -10,00
|
|MERIT
|275,80
|2.457.970
|% -9,99
|
|AYEN
|7,56
|30.372.913
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|244.517.337
|% -9,85
|
|EMNIS
|25,20
|1.302.376
|% -9,81
|
|PETKM
|6,85
|642.494.257
|% -0,44
|
|EREGL
|19,23
|631.345.468
|% -2,14
|
|KOZAL
|116,80
|611.878.818
|% 1,57
|
|GARAN
|7,24
|543.080.098
|% -0,41
|
|THYAO
|12,61
|539.160.780
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,81
|186.468.386
|% 0,09
|
|PETKM
|6,85
|642.494.257
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,08
|156.771.559
|% -0,48
|
|GARAN
|7,24
|543.080.098
|% -0,41
|
|DOHOL
|2,98
|182.286.454
|% -0,33
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3423
|8,3473
|% 0,28
|
|Euro
|10,0137
|10,0214
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,5614
|11,6193
|% 0,33
|
|Frank
|9,0917
|9,1464
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2180
|2,2291
|% 0,25
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,61
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,26
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,49
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,77
|69,77
|0,89
|