***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
06.10.2021 16:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967462
BIST
17:311.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -14,90
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:318,8852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0166
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:3110,2699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0228
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2499
17:31502,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,02
|Açılış
|: 502,67
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:31
|NUGYO
|12,43
|17.640.741
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.879.650
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.433.122
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|24.406.913
|% -10,00
|
|RALYH
|4,13
|3.943.967
|% -8,43
|
|PETKM
|6,11
|1.764.218.200
|% -8,26
|
|MARTI
|1,42
|30.234.194
|% -6,58
|
|HURGZ
|2,11
|50.692.192
|% -6,22
|
|PETKM
|6,11
|1.764.218.200
|% -8,26
|
|EREGL
|16,20
|1.290.142.398
|% 0,31
|
|GARAN
|9,23
|1.272.377.126
|% -0,54
|
|TUPRS
|119,60
|941.686.827
|% -1,08
|
|THYAO
|13,66
|822.382.221
|% -2,71
|
|PETKM
|6,11
|1.764.218.200
|% -8,26
|
|YKBNK
|2,37
|511.215.858
|% 0,00
|
|TSKB
|1,19
|168.472.523
|% -1,65
|
|GARAN
|9,23
|1.272.377.126
|% -0,54
|
|KRDMD
|6,25
|680.889.081
|% -1,57
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8816
|8,8852
|% 0,19
|
|Euro
|10,2639
|10,2699
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0314
|12,0917
|% -0,10
|
|Frank
|9,5390
|9,5965
|% 0,28
|
|Riyal
|2,3629
|2,3747
|% 0,27
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|0,64
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.314
|3.397
|24,71
|
|Yarım
|1.602
|1.643
|11,95
|
|Çeyrek
|803
|822
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,33
|81,33
|-1,23
|