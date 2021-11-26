***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
26.11.2021 15:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979798
BIST
16:311.765
En Yüksek
|Değişim
|: -2,99%
|| -54,38
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.765
16:3112,3142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,3144
|Açılış
|: 12,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,3721
En Düşük
11,9402
16:3113,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,4440
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,9644
En Düşük
13,3965
16:31716,66
En Yüksek
|Değişim
|: 3,82%
|| 26,36
|Açılış
|: 716,66
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ARMDA
|63,25
|4.305.916
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.786.693
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.290.843
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.710.846
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.279.288
|% -9,98
|
|THYAO
|16,91
|3.098.239.330
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|622.719.886
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.752.335
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,64
|381.399.102
|% -9,69
|
|THYAO
|16,91
|3.098.239.330
|% -9,96
|
|SASA
|39,48
|1.496.351.567
|% 0,87
|
|GARAN
|11,47
|1.386.543.274
|% -2,30
|
|HALKB
|5,00
|1.141.668.483
|% -4,76
|
|YKBNK
|3,20
|1.102.795.756
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.102.795.756
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,20
|690.480.108
|% -0,45
|
|HALKB
|5,00
|1.141.668.483
|% -4,76
|
|THYAO
|16,91
|3.098.239.330
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|265.651.554
|% 0,00
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2653
|12,3003
|% 2,50
|
|Euro
|13,8524
|13,8950
|% 3,18
|
|Sterlin
|16,3885
|16,4707
|% 2,82
|
|Frank
|13,2529
|13,3328
|% 3,78
|
|Riyal
|3,2745
|3,2909
|% 2,68
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|15,53
|
|Altın Gr.
|710
|710
|19,86
|
|Cumhuriyet
|4.670
|4.741
|121,00
|
|Tam
|4.660
|4.782
|134,31
|
|Yarım
|2.252
|2.313
|64,97
|
|Çeyrek
|1.130
|1.157
|32,48
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,22
|9,24
|0,12
|
|B. Petrol
|77,84
|77,84
|-4,38
|