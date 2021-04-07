***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
07.04.2021 16:32
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Tadil Metinleri Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924307
BIST
17:461.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,02
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:468,1672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0390
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:469,7308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0603
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:46457,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,16
|Açılış
|: 457,16
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:44
|CEOEM
|6,60
|82.017.804
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|174.245
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.800.203
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.880.760
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.731
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|40.389.516
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.079.679.390
|% 2,60
|
|GARAN
|6,83
|1.034.376.906
|% 0,59
|
|JANTS
|910,70
|916.719.925
|% 2,49
|
|BJKAS
|9,15
|911.373.967
|% 0,55
|
|THYAO
|12,86
|843.606.265
|% 0,78
|
|EKGYO
|1,97
|1.079.679.390
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,20
|434.836.115
|% 0,92
|
|GARAN
|6,83
|1.034.376.906
|% 0,59
|
|TSKB
|1,41
|195.677.332
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,70
|89.723.415
|% -1,41
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1684
|8,1727
|% 0,55
|
|Euro
|9,7237
|9,7330
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,2354
|11,2917
|% 0,20
|
|Frank
|8,7808
|8,8337
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1736
|2,1845
|% 0,52
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|-2,04
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,01
|
|B. Petrol
|62,51
|62,51
|-0,23
|
Seans Raporu
17:44
daha fazla
-
17:56BAKAB
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 23.12 lira fiyatla işlem gören hissede 318, 963 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 83 artarak (% 0.13 ) 1, 455
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, GARAN
-
17:55KARSN
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 263, 021 adet işlem
-
17:50XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 15, 734.00 milyon TL de