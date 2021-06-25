***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
25.06.2021 15:39
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Tadil Metinleri Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944147
BIST
16:541.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.401
16:548,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7196
En Düşük
8,6753
16:5410,4395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0336
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4425
En Düşük
10,3652
16:54500,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,60
|Açılış
|: 500,65
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
501,47
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ALKA
|16,50
|4.874.277
|% 10,00
|
|CMBTN
|240,30
|17.234.195
|% 9,98
|
|NIBAS
|13,12
|6.632.327
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|8.175.459
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|33.485.598
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.616.671
|% -9,86
|
|BERA
|12,99
|158.746.847
|% -7,81
|
|VAKFN
|12,01
|342.758.392
|% -6,03
|
|THYAO
|14,38
|550.398.978
|% -1,57
|
|KRDMD
|6,85
|523.202.809
|% 2,09
|
|GARAN
|8,32
|449.492.688
|% -0,24
|
|FENER
|39,34
|350.268.047
|% 1,39
|
|VAKFN
|12,01
|342.758.392
|% -6,03
|
|EKGYO
|2,09
|289.878.351
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,24
|229.674.205
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,85
|523.202.809
|% 2,09
|
|GARAN
|8,32
|449.492.688
|% -0,24
|
|PETKM
|5,46
|286.010.130
|% 0,37
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7159
|8,7195
|% 0,12
|
|Euro
|10,4348
|10,4410
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,0906
|12,1513
|% 0,00
|
|Frank
|9,4899
|9,5471
|% 0,44
|
|Riyal
|2,3158
|2,3274
|% 0,02
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|11,93
|
|Altın Gr.
|500
|501
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.359
|7,00
|
|Tam
|3.297
|3.382
|10,98
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|5,31
|
|Çeyrek
|799
|818
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,07
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,22
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:05KRTEK
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 384 adet işlem
-
17:03BERA
Yüzde -8.02 oranında düşüşle 12.96 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 831, 403 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 7, 699.00 milyon TL de
-
17:00FRIGO
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 18.34 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 782 adet işlem
-
16:59BERA
Yüzde -8.09 oranında düşüşle 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 750, 078 adet işlem