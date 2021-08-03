***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme
03.08.2021 14:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik - Ekleme )
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Türkçe
İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik / Ekleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Tadil Metinleri Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954405
BIST
16:101.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
16:108,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0690
|Açılış
|: 8,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4196
En Düşük
8,2921
16:1010,0025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0794
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0232
En Düşük
9,8542
16:10489,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,95
|Açılış
|: 489,68
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
490,64
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler16:10
|IDGYO
|3,63
|11.665.318
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|36.056.090
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|489.333
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|37.490.291
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|34.449.981
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|25.682.758
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|194.848.347
|% -9,93
|
|SNKRN
|24,00
|552.389
|% -5,59
|
|BURVA
|23,40
|9.367.122
|% -5,57
|
|CEOEM
|8,73
|40.845.481
|% -5,11
|
|GARAN
|8,69
|1.136.225.522
|% 1,64
|
|EREGL
|20,06
|796.643.454
|% 1,83
|
|SISE
|7,78
|757.575.893
|% 0,78
|
|YKBNK
|2,43
|612.574.153
|% 0,41
|
|THYAO
|12,72
|483.007.016
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,43
|612.574.153
|% 0,41
|
|GARAN
|8,69
|1.136.225.522
|% 1,64
|
|ODAS
|1,32
|139.341.986
|% 0,76
|
|KARSN
|4,09
|420.684.873
|% -0,73
|
|SISE
|7,78
|757.575.893
|% 0,78
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4141
|8,4169
|% 0,83
|
|Euro
|9,9968
|10,0025
|% 0,80
|
|Sterlin
|11,6681
|11,7266
|% 0,96
|
|Frank
|9,2707
|9,3265
|% 0,94
|
|Riyal
|2,2347
|2,2460
|% 0,70
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,57
|
|Altın Gr.
|490
|490
|3,11
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|23,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|19,96
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|9,66
|
|Çeyrek
|783
|801
|4,83
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|71,33
|71,33
|-1,56
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:22EDIP
Yüzde 4.31 oranında artışla 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 109, 748 adet işlem
-
16:21SELGD
Yüzde 9.21 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 531, 855 adet işlem
-
16:20EDATA
Yüzde 6.00 oranında artışla 14.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 782, 981 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 57 artarak (% 0.44 ) 1, 510
-
16:19XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 10, 784.00 milyon TL de