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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.02.2020 19:35
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımına ilişkin öneri kararı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? (4)

Peşin 24.03.2020 26.03.2020 25.03.2020

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISMD00029 0 0
B Grubu, ISMEN, TREISMD00011 0 0

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 355.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 75.160.512,41
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 493.296.186 495.245.153,32
4. Vergiler ( - ) 110.422.024 115.826.795,32
5. Net Dönem Kârı 382.874.162 379.418.358
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 18.970.917,9 18.970.917,9
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 363.903.244,1 360.447.440,1
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 363.903.244,1 360.447.440,1
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.050 1.050
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 363.904.294,1 360.448.490,1
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 72.780.858,82 72.780.858,82
* Nakit 72.780.858,82 72.780.858,82
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 67.219.141,18 67.219.141,18
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 12.225.000 12.225.000
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 211.678.244,1 208.222.440,1
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 50.281,69 0 0,01 0,335211 33,5211
B Grubu 118.949.718,31 0 32,69 0,335211 33,5211
TOPLAM 119.000.000 0 32,7 0,335211 33,5211

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Kar Payı Oranları Tablosu'nda net %32,70 olan toplam dağıtılan kar payının dağıtılabilir dönem karına oranı, brüt %38,47'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821558


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OYAYO 2,56 36.190.061 % 14,80  
ALCAR 63,45 28.338.165 % 14,74  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9601 8,0000 % 1,02  
Frank 6,2668 6,3045 % 0,71  
Riyal 1,6317 1,6399 % 0,40  
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Altın Gr. 325 326 -0,57  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,16 18,21 -0,46  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 -0,07  
B. Petrol 54,11 54,11 -1,66  
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