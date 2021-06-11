***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2021 10:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, N316- 318 İç Kapı N 4 Kadıköy, İstanbul adresinde kısa unvanı "İş Yatırım Maltepe Şubesi" olmak üzere şube açma başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941912
BIST
10:461.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
10:468,3089
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -0,1190
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4469
En Düşük
8,3055
10:4610,1266
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,1510
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,3018
En Düşük
10,1224
10:46509,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -5,07
|Açılış
|: 509,40
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
509,37
BIST En Aktif Hisseler10:46
|OYYAT
|22,54
|143.291.354
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LUKSK
|53,35
|3.491.531
|% 7,00
|
|LINK
|34,60
|7.888.574
|% 6,72
|
|EMKEL
|2,20
|4.526.191
|% 5,26
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|15.131.559
|% -9,97
|
|EPLAS
|25,30
|11.980.017
|% -8,00
|
|SKTAS
|4,47
|9.377.683
|% -7,84
|
|TKURU
|162,90
|2.242.826
|% -7,02
|
|GARAN
|8,54
|399.244.072
|% 0,71
|
|THYAO
|14,52
|288.272.863
|% 0,62
|
|FENER
|37,00
|258.700.420
|% 1,26
|
|ASELS
|15,90
|230.023.516
|% 1,27
|
|TUPRS
|105,20
|226.606.362
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,18
|149.143.266
|% 0,93
|
|ZRGYO
|1,63
|101.828.122
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,31
|131.687.539
|% 0,87
|
|GARAN
|8,54
|399.244.072
|% 0,71
|
|TSKB
|1,42
|51.140.880
|% 1,43
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3053
|8,3089
|% -1,41
|
|Euro
|10,1210
|10,1266
|% -1,47
|
|Sterlin
|11,7940
|11,8532
|% -0,99
|
|Frank
|9,3012
|9,3572
|% -0,87
|
|Riyal
|2,2192
|2,2303
|% -0,95
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,61
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,19
|28,22
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,07
|
Seans Raporu
10:46
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10:59EMKEL
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 084, 725 adet işlem
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10:57XU030
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10:57XU100
Endeks 1, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 3, 495.00 milyon TL de
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10:57OYYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 357, 250 adet işlem
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10:56BOBET
Yüzde 4.11 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 083, 361 adet işlem